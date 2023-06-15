Глава Минфина Силуанов назвал основной задачей возвращение в Россию «пессимистов»

Министр финансов Антон Силуанов назвал основным KPI для российской экономики возвращение в страну пессимистов. Такую точку зрения он высказал в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ, проходит 14–17 июня), передает ТАСС.

Как пояснил Силуанов, из России уехали пессимисты, а остались оптимисты, пишут «Ведомости».

Помощник президента России Максим Орешкин до этого привел данные по россиянам, которые уехали после начала спецоперации, а затем вернулись в страну. По его словам, «почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись». Орешкин пояснил, что об этом говорит банковская статистика.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в феврале сообщили, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на предприятиях, на которых работали до отъезда. При этом Володин не уточнил, о каком именно периоде идет речь.

Россияне начали уезжать из страны после начала спецоперации. Первая волна эмиграции произошла сразу после ее начала весной прошлого года, вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Официальной статистики о том, сколько человек уехали из России, нет.