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«Яндекс Маркет» выкупил товары российского подразделения Adidas

«Яндекс Маркет» сообщил о выкупе более 50 тыс. товаров российского подразделения Adidas

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adidas

«Яндекс Маркет» выкупил у российского подразделения немецкого производителя одежды и обуви Adidas более 50 тыс. товаров из коллекций всех категорий, их можно заказать на сайте сервиса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

Речь идет о товарах для спорта (бега, футбола, тренинга, тенниса, плавания, баскетбола и других видов), а также повседневной жизни из серии Adidas Originals.

«К примеру, на Маркете появилась широкая линейка кроссовок Stan Smith, Superstar, Continental 80, NMD, Falcon, Ultraboost, 4D, Terrex и других. Еще сервис начал продавать товары из лимитированных коллекций, которые Adidas выпустил совместно со знаменитостями и популярными брендами», — отметили в пресс-службе.

Среди них — Y-3, Stella McCartney, Pharrell Williams, Pusha T, Paolina Russo, Jeremy Scott, Human Made, Lego и другие, перечислили в пресс-службе.

Немецкий бренд Adidas объявил о том, что приостанавливает деятельность в России, в марте 2022 года. 31 октября стало известно, что компания начинает закрывать свои магазины.

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