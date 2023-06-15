ПСБ окажет поддержку Якутии в реализации социально значимых проектов

ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов в Якутии, а также окажет содействие развитию в регионе предпринимательства, современных банковских технологий и инфраструктуры. Такие планы предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное сегодня, 15 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сотрудничество предусматривает развитие системы кредитования предпринимательства, предоставление ипотечных продуктов населению, реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем и развитию жилищного строительства в республике.

«ПСБ и руководство региона начали сотрудничество для улучшения экономического и инвестиционного климата в республике, поддержки особо значимых для нее проектов, развития социальной инфраструктуры. Уверен, что опыт совместной реализации проектов будет востребован, применим и масштабирован и в других субъектах РФ», — заявил Петр Фрадков.

По словам Айсена Николаева, подписанное сегодня соглашение позволит руководству республики воплотить в жизнь ключевые федеральные и региональные программы, обеспечить финансовую поддержку жителям и бизнесу, выстроить плодотворное сотрудничество при реализации важных для Республики Саха инвестиционных проектов.