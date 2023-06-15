Сбер предложил создать единый центр ИИ

Сбер активно работает с коллегами из Китая и Узбекистана в направлении создания единого центра по искусственному интеллекту, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Имеет смысл создать Единый центр по искусственному интеллекту, где специалисты могли бы обмениваться лучшими практиками, но не столько корпоративного применения ИИ, сколько его применения на благо людей», — заявил Ведяхин.

Ведяхин добавил, что подобный центр мог бы разрабатывать ИИ для предсказывания затоплений и пожаров, а также для решения проблем глобальных изменений климата.