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Названа доля недружественных валют в российском экспорте

Замсекретаря Совбеза Вахруков: доля недружественных валют в экспорте сократилась до 36%

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Depositphotos

Доля экспортных расчетов в недружественных валютах с начала 2022 года сократилась более чем в два раза, до отметки в 36%. Об этом на сессии ПМЭФ «Дедолларизация: будущее денег» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков, передает РБК.

«Россия динамично уходит в расчетах от доллара и других токсичных валют. И если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран — это было 87% от всех расчетов, в основном в долларах США и евро, то к маю этого года они составили менее 36%», — отметил Вахруков.

По его словам, уменьшение использования доллара и евро в торговых расчетах произошло из-за антироссийских санкций. Кроме того, необходимо было оперативно перестроить торговый поток с Запада на Восток в условиях больших ограничений. В целом, Россию поставили в сложные условия.

Президент китайского Фонда исследований реформ и развития инвестиционной компании CITIC Кун Дань добавил, что на фоне западных ограничений резко выросла торговля в национальных валютах. Например, с 2022 года объем расчетов в юанях и рублях в китайско-российской торговле подскочил в восемь раз.

В середине марта доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что юань сможет занять место доллара и стать мировой валютой не раньше, чем через 10 лет. По его словам, подобное обычно происходит само по себе в случае, если страна и ее экономика ослабевают. Это очень стабильный, но медленный процесс.

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