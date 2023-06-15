Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания предпринимателей

ВТБ и банк «Открытие» с 1 июля запускают сервис для клиентов среднего и малого бизнеса

close
100%
Freepik.com

ВТБ с 1 июля в рамках интеграции банка «Открытие» запускает новый цифровой сервис для обслуживания представителей среднего и малого бизнеса. Цифровая платформа будет доступна 1,3 млн клиентам и новым пользователям. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Денис Бортников отметил, что новая цифровая платформа объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков. Клиенты группы ВТБ смогут продолжать пользоваться привычными сервисами в удобных им форматах: в интернет-банке и в мобильном приложении. Кроме того, им станут доступны специальные продуктовые предложения и расширенная пакетная линейка.

«Мы провели большую работу по подготовке ИТ-систем и продуктовой линейки, чтобы предложить каждому клиенту ВТБ и «Открытия» лучший набор привычных сервисов и предоставить новые преимущества от интеграции. Новая платформа объединяет инструменты, которые помогут предпринимателям улучшить качество бизнес-процессов, а банку — гибко реагировать на потребности пользователей», — сказал Бортников.

Он подчеркнул, что в июле новые клиенты группы в отдельных регионах в пилотном режиме смогут подключиться к платформе, а до конца текущего года банк предложит перейти на платформу действующим клиентам «Открытия» и ВТБ.

Бортников выразил уверенность в том, что современные отечественные ИТ-решения, опыт крупных интеграционных проектов и профессиональная экспертиза команд по обслуживанию среднего и малого бизнеса ВТБ и «Открытия» обеспечат комфортный клиентский опыт.

В ВТБ отмечают, что для перехода на новую платформу клиентов банка и «Открытия» реализован полностью цифровой путь. Клиент получит предложение по переходу на новую платформу в своей системе дистанционного банковского обслуживания. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме.

«Новая цифровая платформа позволит сохранить все лучшее, что банк сделал для клиентов за эти годы. Для нас важно, чтобы средний и малый бизнес, привыкший работать с «Открытием», также легко начал пользоваться платформой и увидел реальную пользу от интеграции. Именно такого результата мы ждем от использования лучших практик двух банков», – прокомментировал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях