Транспортные компании ОАЭ выразили интерес к использованию Севморпути

Транспортные компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заинтересованы в сотрудничестве с «Росатомом» в рамках Северного морского пути. Об этом заявил председатель группы, главный исполнительный директор компании DP World султан Ахмед Бин Сулайем, выступая на сессии ПМЭФ «Северный морской путь: новые вызовы».

Сулайем отметил, что в последние годы наблюдается нарушение логистических цепочек в поставках по направлению запад-восток. Но, по его словам, за последние 60 лет не появилось новых маршрутов, за исключением Северного морского пути.

«Мы настроены на сотрудничество с «Росатомом» по Северному морскому пути, рассчитываем, что это может позволить эксплуатировать этот маршрут», — сказал он.

Сулайем подчеркнул, что Северный морской путь обладает серьезными преимуществами, поскольку позволяет сократить время и стоимость доставки грузов по направлению Лондон-Токио.