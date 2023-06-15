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В России заявили, что Евросоюз больше не является ключевым торговым партнером страны

Врио главы ФТС Давыдов: Евросоюз больше не является ключевым торговым партнером России

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Илья Питалев/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что Европейский союз больше не является ключевым торговым партнером России. Об этом Давыдов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает РИА Новости.

По его словам, доля государств Европейского союза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.

«Евросоюз утратил статус ключевого торгового партнера Российской Федерации, его доля снизилась до 17,6% во внешней торговле с 38% два года назад», — сказал Давыдов.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что объем торговли на территории стран СНГ за последний год вырос, несмотря на угрозы вторичными санкциями со стороны западных государств в отношении всех сотрудничающих с Россией стран.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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