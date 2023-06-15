Универмаги «Стокманн» скоро начнут работать в торговых центрах «Мега»

В ближайшее время универмаги «Стокманн» начнут работать на базе торговых центров «Мега», первый магазин открылся 15 июня в «Мега Теплый Стан» в Москве, а до конца года ожидается открытие «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Это следует из сообщения «Меги», которое поступило в «Газету.Ru».

«В Москве это 12-й универмаг сети площадью 4,7 тыс. квадратных метров. «Стокманн» работал в «Меге Теплый Стан» с 2004 по 2018 годы. В Санкт-Петербуге это будет второй универмаг. Помимо привычного ассортимента, в магазинах будет продаваться собственный бренд товаров для дома — 21Maison, о расширении которого компания говорила ранее», — следует из сообщения.

В апреле директор сети Геннадий Левкин заявлял о планах открыть в России 16 универмагов, в том числе в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Красноярске, Перми и других городах. В основном, магазины будут располагаться на площадях ушедших брендов. По информации РИА Новости, «Стокманн» займет площади покинувшего Россию ретейлера H&M. Магазины «Стокманн» уже работают в ТРК Vegas Кунцево в Москве и ТРЦ «Море Молл» в Сочи.

Сеть мультибрендовых универмагов «Стокманн» существует в России с 1989 года.

В России в этом году откроется более 400 магазинов отечественных fashion-ретейлеров, в том числе Gloria Jeans, «Стокманн» и Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela), сообщали в конце мая «Известия».