Набиуллина рассказала о рисках возврата к плановой экономике

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что желание управлять структурной перестройкой экономики сверху является понятным, однако его реализация может грозить подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике. Об этом Набиуллина сообщила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.

Глава ЦБ РФ отметила, что структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось, а худшие прогнозы при этом не оправдываются, но риски пока сохраняются.

Она подчеркнула, что главным фактором, позволяющим преодолевать трудность, является адаптация тысяч предприятий, которые, как указала Набиуллина, оказались «очень гибкими и проворными». Однако председатель Банка России предупредила об опасности недооценки роли частного бизнеса.

Кроме того, Набиуллина отметила позитивную роль банков в структурной трансформации российской экономики. По ее словам, кризис показал способность кредитных организаций выдерживать давление. Глава ЦБ считает, что у этих организаций сохранился настоящий, не нарисованный капитал, что позволит им сыграть большую роль в финансировании развития.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что стране необходимо двигаться в сторону приватизации.