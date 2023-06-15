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Набиуллина рассказала о рисках возврата к плановой экономике

Набиуллина: перестройка экономики сверху не должна подавлять частную инициативу бизнеса

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что желание управлять структурной перестройкой экономики сверху является понятным, однако его реализация может грозить подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике. Об этом Набиуллина сообщила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.

Глава ЦБ РФ отметила, что структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось, а худшие прогнозы при этом не оправдываются, но риски пока сохраняются.

Она подчеркнула, что главным фактором, позволяющим преодолевать трудность, является адаптация тысяч предприятий, которые, как указала Набиуллина, оказались «очень гибкими и проворными». Однако председатель Банка России предупредила об опасности недооценки роли частного бизнеса.

Кроме того, Набиуллина отметила позитивную роль банков в структурной трансформации российской экономики. По ее словам, кризис показал способность кредитных организаций выдерживать давление. Глава ЦБ считает, что у этих организаций сохранился настоящий, не нарисованный капитал, что позволит им сыграть большую роль в финансировании развития.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что стране необходимо двигаться в сторону приватизации.

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ПМЭФ-2023
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