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Набиуллина рассказала об интересе банков дружественных стран к России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о желании банков дружественных стран открыть филиалы в России

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банки ряда дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России. Об этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ, проходит 14-17 июня), передает ТАСС.

Правительство в январе утвердило Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, которая допускает снятие запрета на открытие филиалов зарубежных банков в России. Нововведение затрагивает только кредитные организации из дружественных России стран. Открытие филиалов банков из дружественных стран в России, по мнению кабмина, может помочь привлечь иностранные инвестиции в Россию.

По действующему российскому законодательству, установленному президентом, филиалы иностранных банков исключены из определения банковской системы России. Режим функционирования филиалов отличается от режима работы «дочек» иностранных банков, так как филиал не подпадает под юрисдикцию России. Таким образом, филиалы иностранных банков не подпадают в полном объеме под надзор регуляторов, не обязаны выполнять нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, отчитываться перед ЦБ сразу в двух системах бухгалтерского учета — российской и международной, а также ежемесячно представлять отчетность в ЦБ.

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