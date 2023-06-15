Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Вице-премьер РФ Абрамченко: ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценивается в 1,5 млрд руб.

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается в сумму более 1,5 млрд руб. Об этом Абрамченко сообщила «Интерфакс».

По ее словам, экологический ущерб можно будет оценивать, когда полностью сойдет вода. Вице-премьер отметила, что ликвидация последствий произошедшего потребует большого количества времени.

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 млрд руб. Было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования», — сказала она.

Ранее Виктория Абрамченко заявляла, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по объемам урожая в целом по Российской Федерации, но будет иметь последствия для новых регионов. При этом она отмечала, что российское правительство пока не может оценить объем потерь для сельского хозяйства в пострадавших районах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях