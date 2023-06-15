В России назвали ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается в сумму более 1,5 млрд руб. Об этом Абрамченко сообщила «Интерфакс».

По ее словам, экологический ущерб можно будет оценивать, когда полностью сойдет вода. Вице-премьер отметила, что ликвидация последствий произошедшего потребует большого количества времени.

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 млрд руб. Было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования», — сказала она.

Ранее Виктория Абрамченко заявляла, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по объемам урожая в целом по Российской Федерации, но будет иметь последствия для новых регионов. При этом она отмечала, что российское правительство пока не может оценить объем потерь для сельского хозяйства в пострадавших районах.