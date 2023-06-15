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Решетников рассказал, что будет с инвестициями при увеличении налоговой нагрузки на бизнес

Решетников: увеличение налоговой нагрузки на бизнес подорвет рост частных инвестиций

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес способно подорвать рост частных инвестиций. Об этом Решетников заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.

Министр отметил, что вопрос стабильности налоговой политики является ключевым вопросом стимулирования частных инвестиций.

«Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес подорвет рост частных инвестиций», — сказал он.

Ранее Максим Решетников в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай заявлял, что российские власти учитывают китайский опыт в управлении экономикой. Глава Министерства экономического развития РФ отмечал, что Россия адаптировала принципы Китая в управлении экономикой.

В качестве примера Решетников привел более длительные сроки планирования — период до 2030 теперь рассматривается как среднесрочный, а стратегическое планирование строится до 2040-2045 годов.

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ПМЭФ-2023
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