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В Сбере зафиксировали рост количества вкладов в юанях

Царев: портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60%

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Global Look Press

С начала 2023 года количество вкладов в Сбере в юанях увеличилось на 60%, заявил в интервью для «Бизнес-ФМ» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Другие варианты размещения средств - бонды, в том числе в юанях. По его словам, количество эмитентов будет расти, и данный рынок будет развиваться и дальше.

«Мы готовимся запустить ряд фондов для того, чтобы можно было вложить в долговые бумаги. Ну и дополнительной альтернативой для сбережений остаются так называемые «металлические счета» или физическое золото», — сказал Царев.
Он добавил, что Россия – рублевая страна.

«У нас продолжает расти доля рублей в наших пассивах и сокращаться доля валютных вкладов, и с точки зрения стабильности и системы, и страны, это гораздо лучше. В любом случае, когда вы берете другую валюту, это определенные риски с точки зрения доходности. Поэтому большая часть населения должна быть ориентирована на рубли», — отметил Царев.

Ранее Кирилл Царев рассказал, что Сбер не видит перегрева на рынке ипотеки. По его словам, люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия.

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