В Сбере не видят перегрева на рынке ипотеки

В настоящее время на рынке ипотеки нет перегрева. При этом, если посмотреть на прошлые годы, то рост рынка был относительно постепенным, заявил в интервью для «Бизнес-ФМ» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

«На наш взгляд, сейчас перегрева нет. При этом в прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь, наверное, это не совсем так. Люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия, это совершенно нормально», — сказал Царев.

Он отметил, что сегодня большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени.

«Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», - сказал Царев.

Также он отметил, что в настоящее время растет спрос на ипотеку на индивидуальное жилье. По его словам, на рынке происходят существенные изменения – появляется относительно типовая застройка, появляются застройщики.

«Сбер делает определенные шаги к тому, что даже когда клиент стоит дом сам, банк это тоже мог это финансировать. В ряде случаев клиенты несколько оптимистично оценивают, сколько для них будет стоить строительство, когда они делают это сами. Опыта не всегда у клиентов достаточно. Поэтому по мере того, как развивается сам ИЖС, параллельно развиваются банковские продукты», - добавил первый зампред правления Сбера.

Ранее Кирилл Царев рассказал о росте портфеля срочных и накопительных вкладов в Сбере. По его словам, объемы пассивов растут, что является хорошим показателем, так как часть населения России продолжает жить в сберегательной модели.