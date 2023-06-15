Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сбере не видят перегрева на рынке ипотеки

Первый зампред Сбера Царев заявил, что банк не наблюдает пузыря на рынке ипотеки

close
100%
Freepik.com

В настоящее время на рынке ипотеки нет перегрева. При этом, если посмотреть на прошлые годы, то рост рынка был относительно постепенным, заявил в интервью для «Бизнес-ФМ» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

«На наш взгляд, сейчас перегрева нет. При этом в прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь, наверное, это не совсем так. Люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия, это совершенно нормально», — сказал Царев.

Он отметил, что сегодня большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени.

«Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», - сказал Царев.

Также он отметил, что в настоящее время растет спрос на ипотеку на индивидуальное жилье. По его словам, на рынке происходят существенные изменения – появляется относительно типовая застройка, появляются застройщики.

«Сбер делает определенные шаги к тому, что даже когда клиент стоит дом сам, банк это тоже мог это финансировать. В ряде случаев клиенты несколько оптимистично оценивают, сколько для них будет стоить строительство, когда они делают это сами. Опыта не всегда у клиентов достаточно. Поэтому по мере того, как развивается сам ИЖС, параллельно развиваются банковские продукты», - добавил первый зампред правления Сбера.

Ранее Кирилл Царев рассказал о росте портфеля срочных и накопительных вкладов в Сбере. По его словам, объемы пассивов растут, что является хорошим показателем, так как часть населения России продолжает жить в сберегательной модели.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях