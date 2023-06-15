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В Сбере рассказали о росте портфеля срочных и накопительных вкладов

Царев: рост портфеля срочных и накопительных кредитов в Сбере в 2023 году составил 9%

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Depositphotos

Рост портфеля срочных и накопительных вкладов в Сбере составляет уже порядка 9% заявил в интервью для «Бизнес-ФМ» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

«Мы видим, что объемы пассивов растут, и на наш взгляд, это хороший показатель - часть населения продолжает жить в сберегательной модели. Если мы говорим про нашу динамику, то увеличение нашего портфеля срочных и накопительных вкладов уже в этом году составляет около 9%. Мы понимаем, что клиенты продолжают сберегать», — сказал Царев.

Он отметил, что часть клиентов увеличивают свои траты, о чем говорит рост потребительских кредитов.

«Мы видим, что качество портфеля не ухудшается и при этом портфель растет», — добавил Царев.

Ранее Кирилл Царев рассказал о росте месячной аудитории «СберБанк Онлайн». По его словам, банк ожидает роста до 80 млн пользователей.

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