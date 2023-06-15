В Сбере рассказали о росте месячной аудитории «СберБанк Онлайн»

Несмотря на всю турбулентность, у нас увеличивается количество клиентов, которые пользуются мобильным приложением и веб-версией «СберБанк Онлайн», сказал в интервью для «Бизнес-ФМ» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

«Банк ожидает увеличения клиентской базы приложения до месячной аудитории 80 млн», — сказал он.

Также Царев добавил, что банк развивает не только цифровой канал, но и разные удобные способы оплаты.

«У нас есть SberPay для оплаты телефоном на андроиде, это популярный метод, у нас 5 млн клиентов его использует, при этом можно заплатить и QR. Поэтому мы обеспечиваем клиенту все способы, и каждый выбирает тот, который нативно подходит именно ему. И каждый из этих сервисов мы думаем, как дальше улучшать», — отметил Царев.

Ранее стало известно, что в июле Сбер выпустит новую партию платежных стикеров. Как пояснил первый замглавы Сбера, стикеры являются аналогом дебетовой СберКарты «Мир».