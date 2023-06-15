Названы причины переизбытка iPhone на российском рынке

В России наблюдается переизбыток смартфонов iPhone из-за снижения спроса на них и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В апреле-июне на российском рынке сложился явный переизбыток iPhone. В настоящее время продукцию компании везут «все подряд под видом чего угодно», при этом раньше Apple контролировала поставки, организуя их соразмерно спросу или меньше его, рассказал источник издания на рынке электроники.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, предложение смартфонов от Apple на российском рынке в настоящее время превышает спрос примерно вдвое. Особенно явно ситуация прослеживается в отношении iPhone 13 и 14. При этом в re:Store наоборот заявляют о дефиците некоторых моделей, например, iPhone 14 pro max и 13.

По данным МТС, за первые пять месяцев этого года доля iPhone в общих продажах снизилась с 14 до 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, спрос также падает и на смартфоны Samsung. При этом отмечается рост на китайские гаджеты Tecno и в целом всех смартфонов на рынке.

Ранее сообщалось, что цена на iPhone 14 с 512 ГБ памяти в России снизилась на 10 тысяч рублей.