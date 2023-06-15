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Глава ЦБ Набиуллина рассказала о текущей ситуации в российской экономике

Набиуллина заявила, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации

Сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ, проходит 14-17 июня), пишут «Ведомости».

По словам Набиуллиной, структурная перестройка экономики России идет быстрее ожиданий, а негативные прогнозы не оправдались. Она уточнила, что это произошло благодаря мерам поддержки правительства и ЦБ. Кроме того, произошла «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в марте допускал завершение периода адаптации российской экономики к внешнему давлению и переход на «новый путь развития» в 2024 году. При этом Мишустин прогнозировал ослабление попыток других стран «воздействовать на Россию». Министр иностранных дел Сергей Лавров в январе подчеркнул, что последствия антироссийских санкций «удалось ограничить». Лавров отметил, что экономика РФ «постепенно адаптируется к новым реалиям». Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня заявил о нарастающих экономических проблемах Запада. В то же время в РФ ожидается рост экономики в диапазоне 1,5-2%, сказал он.

На фоне антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине власти РФ заявили о необходимости структурной перестройки экономики. В мае прошлого года на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал сроки такой перестройки. Он допустил, что процесс может занять полтора-два года.

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