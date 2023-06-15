Глава ЦБ Набиуллина рассказала о текущей ситуации в российской экономике

Сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ, проходит 14-17 июня), пишут «Ведомости».

По словам Набиуллиной, структурная перестройка экономики России идет быстрее ожиданий, а негативные прогнозы не оправдались. Она уточнила, что это произошло благодаря мерам поддержки правительства и ЦБ. Кроме того, произошла «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в марте допускал завершение периода адаптации российской экономики к внешнему давлению и переход на «новый путь развития» в 2024 году. При этом Мишустин прогнозировал ослабление попыток других стран «воздействовать на Россию». Министр иностранных дел Сергей Лавров в январе подчеркнул, что последствия антироссийских санкций «удалось ограничить». Лавров отметил, что экономика РФ «постепенно адаптируется к новым реалиям». Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня заявил о нарастающих экономических проблемах Запада. В то же время в РФ ожидается рост экономики в диапазоне 1,5-2%, сказал он.

На фоне антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине власти РФ заявили о необходимости структурной перестройки экономики. В мае прошлого года на тот момент председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал сроки такой перестройки. Он допустил, что процесс может занять полтора-два года.