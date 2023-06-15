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В Сбере рассказали о спросе на инвесткредиты

Анатолий Попов: портфель инвесткредитования Сбера вырос на 6,5%

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Unsplash

Портфель инвестиционного кредитования Сбербанка в первом квартале 2023 года вырос на 6,5% (до 6,3 трлн рублей), сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью газете «Коммерсант. Деньги».

«Спрос на такие кредиты был и в прошлом году: по итогам 2022 года «Сбер» увеличил портфель инвесткредитов в полтора раза в первую очередь за счет строительства. Следующие по значимости драйверы роста, правда, с отрывом от лидера — это нефтегазовая отрасль, металлургия и горнодобывающая промышленность», — сказал Попов.

Также зампред рассказал о новой программе господдержки «Кластерная инвестиционная платформа».

«Программа создана для поддержки крупных инвестпроектов, направленных в первую очередь на импортозамещение в ключевых отраслях российской экономики. Второе ее принципиальное отличие — это многоступенчатый контроль за качеством проектов со стороны кредитующего банка, межведомственной комиссии и Минпромторга», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что в рамках этой программы Сбербанк уже одобрил два проекта общей стоимостью 117 млрд руб.: финансирование комплекса сортового проката и комплекса плоского проката.

По его словам, в работе у Сбербанка и на согласовании с госорганами находятся еще более десяти заявок на сумму свыше 150 млрд руб.

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