Абрамченко: разрушение Каховской ГЭС – удар по самообеспеченности пострадавших регионов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции не повлияет на прогноз по объемам урожая в целом по Российской Федерации. Об этом Абрамченко сообщила ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом вице-премьер назвал разрушение Каховской ГЭС ударом по самообеспеченности пострадавших регионов.

Она отметила, что российское правительство пока не может оценить объем потерь для сельского хозяйства в пострадавших районах.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что плотина Каховской ГЭС в будущем может быть восстановлена.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки сильно затопило. Некоторые населенные пункты Херсонской области оказались практически полностью под водой.