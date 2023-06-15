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Страховщики с акционерами из недружественных стран получили послабления

«Ведомости»: ЦБ продлил послабления для страховщиков с недружественными акционерами

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк РФ продлил послабления для российских страховщиков с нерезидентами из недружественных стран среди акционеров, разрешив остальным компаниям заключать с ними сделки и договоры сострахования, передавать и принимать от них портфели, перечислять деньги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разрешение зампредседателя ЦБ Филиппа Габунии от 5 июня, подлинность которого подтвердили крупные страховщики.

Прошлое разрешение для страховщиков действовало до конца 2022 года. Новое — до 31 декабря 2023 года включительно. Оно появилось на фоне законодательного запрета заключать сделки и совершать переводы другим страховым компаниям, если их акционеры зарегистрированы в недружественных странах (сейчас это 43 государства).

Директор департамента страхования промышленных рисков «Росгосстраха» Максим Алехин уточнил, что многие из компаний уже имеют новых российских собственников или находятся в процессе. Но не все страховщики провели реструктуризацию, добавил он. В новом разрешении отдельно оговаривается, что страховые компании с бенефициарами из недружественных стран могут страховать также и опасные производственные объекты, отмечает представитель Всероссийского союза страховщиков.

По оценкам «Эксперт РА», страховщики с иностранными акционерами занимали 40% рынка страхования в России по итогам прошлого года. Ряд иностранных компаний, у которых были «дочки» в России, покинули РФ. Среди них — Swiss Re, Munich Re и Allianz. Крупнейший международный страховой брокер Marsh & McLennan собирается выйти из капитала российского «Марш – страховые брокеры».

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