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Промышленные предприятия в РФ назвали самые нужные направления инвестиций

ВШЭ: 57% промышленных компаний в РФ заявили, что нуждаются в инвестициях в оборудование

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Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Почти половина (47%) российских промышленных предприятий сообщили о том, что нуждаются в увеличении инвестиций, потребность в капиталовложениях снизиласьлишь у 5%. Это следует из опроса руководителей по итогам 2022 года, проведенного Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, сообщает издание РБК.

Согласно опросу, приоритетными направлениями, по которым предприятиям необходимы инвестиции, являются вложения в обеспечение производства отечественными оборудованием и машинами. Об этом заявили 57% опрошенных промышленников. Предприятиям также стало актуально инвестирование в модернизацию производственных мощностей для выпуска продукции в рамках реализации программы импортозамещения (35%). Нуждаются в инвестициях для выпуска импортных аналогов, но без процедуры частичного обновления или полной замены производственных мощностей, 17% респондентов.

Еще 26% руководителей производств назвали привлечение инвестиций в развитие кадрового потенциала одной из главных составляющих успеха в начатой трансформации промышленности.

Как отмечает издание, в опросе участвовало более 1 тыс. инвестиционно-активных промышленных организаций из 30 регионов РФ.

В мае президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, а также отметил их востребованность.

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