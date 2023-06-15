Глава МИД Венгрии в 7-й раз посетит ПМЭФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в седьмой раз отправляется в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На этот раз дипломат намерен обсудить вопрос энергоснабжения Венгрии, об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как отметил Сийярто, энергоснабжение Венгрии не является политическим или идеологическим вопросом, поскольку топить в стране по-прежнему можно только газом.

ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии открывшегося Петербургского международного экономического форума в эту пятницу, 16 июня.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе второй встречи клуба ПМЭФ сообщил, что в мероприятии хотят принять участие все больше стран. Он добавил, что в этом году форум будет посвящен вопросам суверенитета.