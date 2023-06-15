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Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF

Bloomberg: Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Российская Федерация предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что российская сторона обратилась как минимум к 12 государствам, заявив, что после подобного решения серьезные последствия ожидают сферу инвестиций и сотрудничества с области обороны и энергетики.

Агентство подчеркивает, что Москва предупредила государства, что включение в черный список FATF затруднит и сделает дороже дальнейшее ведение бизнеса с российской стороной.

Подобно решение может стоить для Анкары и Абу-Даби около 1% от ВВП за счет потерь в торговле и инвестициях.

Ранее стало известно, что Россия предупредила Индию о негативных последствиях в случае возможного включения РФ в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Речь идет о затруднении двустороннего сотрудничества в ряде ключевых экономических отраслей, включая оборонную, транспортную и энергетическую сферы.

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