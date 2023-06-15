В Японии заявили об увеличении импорта зерновых из России

В Министерстве финансов Японии заявили, что Токио в мае 2023 года нарастил импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, в прошлом месяце Япония также снизила импорт овощей из России на 82%, а импорт рыбы и морепродуктов увеличила на 14,6%.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Москва заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара в этом году.

По оценкам вице-премьера, сейчас уже 5% экспортных расчетов совершается в нацвалютах.

Она также уточнила, что Россия ведет переговоры и с другими странами о поставках сельхозпродукции в нацвалютах.

По ее словам, Россия заинтересована в торговле за рубли. Но важно, чтобы также принимающая сторона была готова к соответствующим расчетам, добавила Абрамченко. Как ранее отмечала вице-премьер, проведена первая сделка по поставке зерновых за рубли с Турцией, аналогичный вопрос обсуждается с Египтом.