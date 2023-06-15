В ФРС США объяснили, сколько займет путь к возвращению старого уровня инфляции

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что американской экономике предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть уровень инфляции к целевому показателю в 2%. Об этом сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что в ведомстве понимают трудности, которые вызывает высокая инфляция, а также по-прежнему полны решимости снизить ее до 2%, но процесс этот будет постепенным.

«С середины прошлого года инфляция несколько снизилась. Тем не менее инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и нам предстоит еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к 2%», — отметил Пауэлл.

Он добавил, что сейчас еще слишком рано говорить о том, что инфляция уже в ближайшее время серьезно сократится, а инфляционные риски все еще высоки.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поделилась прогнозом на уровень инфляции в США в 2023–2024 годах.

По ее данным, МВФ прогнозирует, что в течение этого и следующего года инфляция в Соединенных Штатах останется выше целевых показателей американского Центробанка — Федеральной резервной системы (ФРС).