Почта Банк и «Финуслуги» договорились о сотрудничестве в сфере финансовых услуг

Почта Банк и Московская биржа на Петербургском международном экономическом форуме заключили меморандум о сотрудничестве в целях повышения доступности финансовых услуг для населения, сообщает пресс-служба банка.

В рамках сотрудничества предполагается подключение Почта Банка к платформе «Финуслуги» Московской биржи. Документ подписали председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

Предполагается, что сотрудничество позволит существенно упростить и ускорить процесс оформления банковских продуктов, повысить финансовую грамотность граждан и доступность финансовых услуг для жителей страны. При этом благодаря интеграции с платформой Финуслуги пользователи смогут в онлайн-режиме выбирать и приобретать продукты Почта Банка вне зависимости от региона проживания, без визита в отделение или посещения сайта банка.

Как отметил Денисов, к «Финуслугам» уже подключено более 40 банков и страховых компаний как федерального, так и регионального уровня.

«Клиенты перестают зависеть от часовых поясов и географии, с нашей помощью обслуживание происходит полностью онлайн в режиме 24/7, по принципу одного окна. Снижая свои издержки за счет дистанционного обслуживания, банки могут предложить клиентам «Финуслуг» уникальные условия», — заявил он.

В свою очередь Пахомов отметил, что социальная миссия Почта Банка – быть провайдером современных банковских сервисов для граждан нашей большой страны.

«Благодаря нашему сотрудничеству с Московской биржей у россиян появится еще один удобный онлайн-канал получения финансовых услуг Почта Банка наряду с масштабной сетью отделений и мобильным приложением. Мы планируем развивать взаимодействие с платформой «Финуслуги» и предложить пользователям наши продукты и услуги на выгодных условиях. При этом не нужно будет приходить в банк и подписывать бумажные документы. И это, безусловно, очень важно не только для повышения доступности базовых финансовых сервисов, но и для роста финансовой грамотности наших сограждан», — сказал он.