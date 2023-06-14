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France 24: Чехия осталась без туристов из РФ и пытается найти им замену

Чехия решила найти альтернативу российским туристам с высокими финансовыми возможностями, которые из-за санкций не могут посещать курорты этой страны. Об этом сообщает телеканал France 24.

По информации телеканала, чешская туристическая индустрия потеряла значительную часть доходов, так как российские туристы перестали приезжать из-за введенных ими санкций.

Отмечается, что русскоязычные клиенты тратили в среднем около 3500 чешских крон (13 тысяч рублей) в день во время отдыха в Чехии. В то же время чешские туристы тратят всего около 700 крон (2, 6 тысячи рублей) в день, а немецкие путешественники — примерно две тысячи крон (7, 6 тысячи рублей).

«Общие числа не сильно отличаются, но финансовый ущерб значителен», — объяснил директор агентства czechtourism Ян Хергет. Кроме того, российские туристы предпочитали проводить в стране несколько недель подряд, что также было выгодно для туристической сферы.

Сzechtourism планирует привлечь клиентов из Ближнего Востока и стран бывшего Советского Союза, включая Азербайджан и Казахстан.

«Нам необходимо компенсировать сокращение числа гостей из России, так как, очевидно, они не вернутся», — цитирует Хергет Общественная служба новостей.

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