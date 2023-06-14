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Сельскому хозяйству Украины предрекли восстановление через 20 лет

На восстановление сельского хозяйства Украины после окончания боевых действий уйдут десятилетия, говорится в исследовании Киевской школы экономики (КШЭ).

Как сообщает Общественная служба новостей, как минимум 20 лет потребуется Украине, чтобы вернуться к довоенному уровню объемов продукции.

При этом выращивание пшеницы, подсолнечника и ячменя восстановится лишь к 2040 году, ржи, овса, кукурузы и рапса – к 2050-му.

Ранее сообщалось, что польские власти удивились призывам Киева снять ограничения на поставку своей продукции. В Европейском союзе (ЕС) решили, что такой шаг приведет к банкротству части фермеров.

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