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Страхование жизни может помочь небольшим предприятиям снизить текучесть кадров

В СберСтраховании рассказали, как помочь малому и среднему бизнесу

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Depositphotos

Продукты по страхованию жизни могут помочь малому и среднему бизнесу в привлечении и удержании сотрудников. Об этом рассказал управляющий директор СберСтрахования жизни Евгений Щекланов на сессии «Финансы для растущего бизнеса: ставки, условия и поддержка» Петербургского международного экономического форума. По его словам, в будущем страховые программы могут появиться и для самозанятых.

Также в ходе сессии было отмечено, что в 2022 году малые и средние предприятия привлекли более 1 трлн рублей финансирования с помощью программ поддержки. И в этом году планируется увеличить объем льготных кредитов и альтернатив.

«Сегодня малые и средние предприятия сталкиваются с необходимостью пересмотра доходов сотрудников, но эта гонка заранее обречена, так как малому бизнесу в этом сложно конкурировать с крупными компаниями. В этой связи можно посмотреть на программы страхования жизни как на дополнительную систему мотивации. Например, оформить накопительное страхование жизни — и тогда через два-три года накопленные средства можно будет выплачивать работнику в качестве бонуса при условии, что тот продолжает работать на предприятии», — сказал Щекланов.

Управляющий директор СберСтрахования подчеркнул, что сейчас существует налоговый арбитраж, поэтому такие продукты предлагаются редко.

«Похожие программы предлагают пенсионные фонды, но они рассчитаны на более длительный срок — 20–30 лет. Наши же программы могут помочь людям получать выплаты быстрее, а МСП — привлекать специалистов. Однако, в отличие от пенсионных взносов, такие перечисления предприниматели не могут включать в налог на прибыль. Надеемся на дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках комиссии по страхованию, которая была создана при «ОПОРЕ РОССИИ», чтобы у малого и среднего бизнеса было подспорье в части удержания кадров», — добавил он.

Эксперт также напомнил, что в России сейчас активно развивается и сфера самозанятых. Их число в этом году может превысить 10 млн человек. Эта категория предпринимателей тоже нуждается в дополнительных мерах поддержки, и их готовы предоставить страховщики.

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