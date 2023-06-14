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Минфин РФ принял решение по вопросу повышения НДФЛ для уехавших россиян до 30%

Минфин объяснил отказ повышать НДФЛ для уехавших до 30% риском потери налогов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов Российской Федерации отказалось от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян из-за риска усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов. Об этом заявил Forbes на ПМЭФ-2023 замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там», — заявил он.

По его словам, в этом случае ФНС потеряют не только НДФЛ, но и страховые взносы.

По словам Сазанова, чтобы избежать такого перетока трудовой силы министерство предложило единую ставку — как для резидентов, так и для нерезидентов.

31 мая сообщалось, что правительство доработало законопроект о новых правилах уплаты НДФЛ россиянами, которые уехали за границу и работают оттуда более полугода. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. Правительство после доработки внесло в Госдуму законопроект о новых правилах уплаты НДФЛ гражданами, более полугода работающими из-за рубежа на российские компании. Налог будут взимать по стандартным ставкам 13–15%.

18 мая Сазанов заявил, что ставка НДФЛ для сотрудников на удаленке, которые работают по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будет 13-15% вне зависимости от налогового резидентства.

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