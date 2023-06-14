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Путин пообещал сделать все, чтобы помочь Кубе преодолевать санкции США

В ходе переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро, президент России Владимир Путин выразил уверенность в развитии отношений между Москвой и Гаваной в различных областях, включая энергетику и туризм.

«Наше двустороннее взаимодействие должно продолжать развиваться во всех направлениях, о которых мы договаривались. Я уверен, что так и произойдет. Это включает в себя энергетику, туризм и другие приоритетные сферы», — цитирует Путина Общественная служба новостей.

Президент выразил надежду, что участие премьера Кубы в Петербургском международном экономическом форуме будет интересным и будет способствовать укреплению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Россия будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы помочь Кубе противостоять незаконным санкциям со стороны США.

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