В ходе переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро, президент России Владимир Путин выразил уверенность в развитии отношений между Москвой и Гаваной в различных областях, включая энергетику и туризм.

«Наше двустороннее взаимодействие должно продолжать развиваться во всех направлениях, о которых мы договаривались. Я уверен, что так и произойдет. Это включает в себя энергетику, туризм и другие приоритетные сферы», — цитирует Путина Общественная служба новостей.

Президент выразил надежду, что участие премьера Кубы в Петербургском международном экономическом форуме будет интересным и будет способствовать укреплению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Россия будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы помочь Кубе противостоять незаконным санкциям со стороны США.