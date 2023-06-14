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«Роснефть» и «Иннопрактика» создадут карты геологических объектов для хранения СО2

«Роснефть» и «Иннопрактика» расширяют сотрудничество в области низкоуглеродного развития

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«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные коллекторы нефти и газа, сообщает пресс-служба компании.

В проекте также примут участие специалисты Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и эксперты из других ведущих научных центров РФ.

Результаты работы послужат основой для внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов добывающим и перерабатывающим комплексом компании.

За последние 3 года (с 2020 по 2022 годы) «зеленые» инвестиции «Роснефти», направленные на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, составили около 156 млрд рублей.

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