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В России рассказали, каким будет курс доллара к рублю к концу месяца

Аналитик Антонов назвал вероятным рост курса доллара до 89 рублей к концу июня

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В концу текущего месяца курс американского доллара, с большой долей вероятности, укрепит свои позиции и достигнет отметки 89 рублей. Основными причинами подобной тенденции станет падение биржевых цен на нефть, а также усиление геополитических рисков, приводит слова финансового аналитика компании BitRiver Владислава Антонова газета «Известия».

При этом промежуточным уровнем станет планка 86 рублей за доллар. Однако данный порог курс американской валюты, скорее всего, преодолеет к концу текущего месяца. В то же время к рублю продолжат укрепляться и другие ведущие мировые денежные единицы, включая евро и китайский юань, пояснил он.

«По доллару открыта дорога к 86 рублям (промежуточный уровень). Если ничего не изменится, значит, мы движемся к следующему уровню — 89 рублей. В случае если после заседания Федеральной резервной системы США динамика роста курса рубля усилится, возможно повышение евро до отметки в 96 рублей (промежуточный уровень — 92,6 рубля), в случае с юанем можно говорить об отметках от 12,1 до 12,45 рубля», — заключил Антонов.

14 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ) сообщила, что по итогам апреля текущего года доля «нетоксичных» валют (китайский юань, российский рубль и другие денежные единицы «дружественных» стран) в структуре валютных сбережений россиян составила только 12,7%. За второй месяц весны этот показатель увеличился на 1,6 процентных пункта. Однако на данный момент даже юань не может заместить на внутреннем рынке РФ ведущие мировые валюты, включая доллар и евро.

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