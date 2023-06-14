Минфин США признал заинтересованность стран в поиске альтернативы доллару из-за санкций

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала факт возросшего интереса стран в поиске альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов. Причиной, по ее словам, являются американские санкции.

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», – приводит Общественная служба новостей слова Йеллен, сказанные во время выступления в палате представителей конгресса США.

В то же время она отметила, что не видит в настоящее время значимых путей ухода от доллара как резервной валюты для большинства стран.