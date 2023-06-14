Стало известно, как «потолок» цен на нефть сказался на сырьевых доходах России

По итогам мая текущего года предполагаемый объем выручки России от продажи нефти в зарубежные страны сократился на $1,4 млрд. За последний месяц весны сырьевые экспортеры РФ получили в общей сложности $13,3 млрд, что оказалось на 36% ниже в годовом выражении, сообщается в июньском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Власти западных стран, включая государства Евросоюза (ЕС) и США, ввели предельные цены на перевозку российской нефти морским путем на уровне $60 за баррель. В результате РФ была вынуждена перенаправлять экспортные потоки преимущественно в азиатские страны, продавая сырье со значительными скидками, уточняется в материале.

«Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,8 млн б/с <....> Предполагаемая выручка от экспорта упала на 1,4 млрд долларов, до 13,3 млрд долларов. Сумма на 36 процентов ниже, чем год назад», — заключается в статье.

14 июня аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) представили отчет, согласно которому по итогам мая текущего года объемы добычи нефти на внутреннем рынке России уменьшились на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с). За последний месяц весны этот показатель упал до 9,45 млн б/c.