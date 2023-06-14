Около 4 млн занятых по договорам ГПХ смогли оплатить больничный и получить льготы

Около 4 млн занятых по гражданско-правовым договорам (не предусматривают зачисления в штат) включены в систему социального страхования в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«С этого года в систему соцстрахования включены 4 млн занятых по гражданско-правовым договорам, они получили возможность пользоваться оплачиваемыми больничными, пособиями по беременности и родам, выплатами по уходу за ребенком до полутора лет», — сказал Котяков во время правительственного часа в Госдуме.

Социальное страхование — система, по которой государство защищает людей, временно оставшихся без дохода по каким-то причинам. Например, из-за болезни. Фонд социального страхования (ФСС) существует, чтобы власти могли контролировать расходы на социальное страхование граждан. Действующий ФСС РФ был создан в 1991 году. Отчисления в фонд делает работодатель, если сотрудник застрахован. Бюджетом ФСС на 2023 год предусмотрены доходы 1,054 трлн руб. и расходы 1,011 трлн руб. Ожидается, что профицит будет на уровне 42,709 млрд руб.

Как сообщала «Газета.Ru», большинство россиян готовы сменить место работы ради «большого» социального пакета. Наличие расширенного ДМС, включающего стоматологические и психологические услуги, является наиболее важным для сотрудников российских компаний от 24 до 39 лет (44%) и от 18 до 23 лет (40%).