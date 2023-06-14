В Сбере рассказали об участии в процессе тестирования цифрового рубля

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об участии в процессе тестирования цифрового рубля, организованном Центробанком.

Он отметил, что цифровой рубль — новый высокотехнологический инструмент, у которого, как и у любой технологии, есть период «пилотов».

«Сбер активно участвует в процессе тестирования, организованном ЦБ, однако называть конкретные сроки внедрения цифрового рубля на всю клиентскую базу рано», — сказал Попов.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. В этом году главной темой форума станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».