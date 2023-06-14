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Обещания властей РФ сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки не подтвердились

МЭА: Россия снизила добычу нефти на 150 тыс. баррелей в сутки, до 9,45 млн по итогам мая

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По итогам мая текущего года объемы добычи нефти на внутреннем рынке России уменьшились на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с). За последний месяц весны этот показатель упал до 9,45 млн б/c, свидетельствуют статистические данные отчета аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом сокращение объемов нефтедобычи в России по итогам мая оказалось ниже февральского уровня всего на 370 тыс. б/c вместо запланированных 500 тыс. Снижение добычи сырья на внутреннем рынке негативным образом сказалось на выручке от продажи нефти в зарубежные страны, уточняется в материале.

«Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тыс. б/с, до 7,8 млн б/с, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, в то время как экспорт нефтепродуктов упал на 350 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с <....> Предполагаемая выручка от экспорта упала на 1,4 млрд долларов, до 13,3 млрд долларов», — заключается в докладе.

13 июня аналитики Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) представили отчет, согласно которому по итогам апреля текущего года Россия сократилась объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,6 млн б/с. В марте этот показатель находился на уровне 9,7 млн б/c.

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