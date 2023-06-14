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Захарова: Франция должна пояснить, зачем Макрон хочет приехать на саммит БРИКС

Французскому руководству придется объяснить, зачем президент страны Эммануэль Макрон намеревается посетить саммит БРИКС в ЮАР. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь — вот это они пусть сами и расскажут.

Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы», — цитирует Захарову Общественная служба новостей.

По ее мнению, в данном случае дело касается организации, к которой Париж не имеет никакого отношения, не говоря уже о том, что в отношении БРИКС Франция вообще никогда не испытывала «никакого политеса» и тем более позитивных намерений.

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