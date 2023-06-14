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Сбер утвердил политику ответственного финансирования

Ведяхин: политика Сбера вводит 5 уровней ESG-риска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сбер утвердил политику ответственного финансирования, разработанную с учетом лучшего международного опыта и подходов к управлению ESG-рисками кредитно-инвестиционных портфелей крупнейших банков мира — лидеров ESG-повестки и банков развития. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Политика Сбера — первый комплексный документ такого уровня, представленный рынку от лица системообразующей финансовой организации. Документ не только представляет наиболее комплексный и детальный подход к описанию миссии и принципов ответственного финансирования, но и закрепляет прозрачный механизм оценки рисков и принятия решений о финансировании.

Документ нацелен на содействие в ESG-трансформации клиентов и взаимовыгодное сотрудничество для лучшего управления ESG-рисками. Он описывает дифференцированные меры реагирования в зависимости от степени риска, содержит информацию об устойчивых кредитных продуктах и упоминает линейку нефинансовых ESG-продуктов Сбера.

«Наша политика вводит 5 уровней ESG-риска, описывает процедуры оценки и инструменты управления каждым из них. Согласно политике Сбер ограничивает финансирование ряда видов деятельности, которые несут неприемлемый для банка ESG-риск. Также политика закрепляет критерии устойчивых кредитных продуктов — зеленых, адаптационных, социальных и ESG-продуктов», — сказал Ведяхин.

При подготовке политики Сбер проанализировал более 50 аналогичных документов, принятых крупнейшими международными банками и банками развития.

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