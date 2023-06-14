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Юань пока не может заместить доллар в структуре валютных сбережениях россиян

ЦБ: доля «нетоксичных» валют в структуре валютных сбережений россиян составила лишь 12,7%

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По итогам апреля текущего года доля «нетоксичных» валют (китайский юань, российский рубль и другие денежные единицы «дружественных» стран) в структуре валютных сбережений россиян составила только 12,7%. За второй месяц весны этот показатель увеличился на 1,6 процентных пункта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

При этом китайская валюта в настоящее время остается наиболее популярной у россиян среди других денежных единиц, альтернативных американскому доллару. Однако на данный момент даже юань не может заместить на внутреннем рынке РФ ведущие мировые валюты, включая доллар и евро, уточняется в статье.

«Доля «нетоксичных» валют в структуре валютных сбережений населения в банках (счета и вклады) составила по итогам апреля 12,7%. За апрель показатель вырос на 1,6 п. п. На 1 апреля объем средств граждан на валютных счетах и вкладах в банках составлял 4 трлн руб. Таким образом, на нетоксичные валюты приходилось на тот момент 44,4 млрд руб.», — заключается в материале.

13 июня в российском Центробанке (ЦБ) заявили, что часть полученных российскими компаниями юаней выводится на зарубежные счета. Ситуация с дефицитом юаней наблюдалась с апреля до середины мая 2023 года, что могло быть вызвано спросом на валюту для оплаты импорта.

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