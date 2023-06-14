Сбер увеличил ставки по вкладам в дирхамах

Сбербанк улучшил условия по вкладу в дирхамах ОАЭ, сообщает пресс-служба банка в рамках Петербургского международного экономического форума.

С 14 июня по 31 июля включительно при открытии вклада в дирхамах ставки по депозиту вырастут на 1 процентный пункт при любом сроке размещения средств. Максимальная ставка с учетом капитализации увеличится с текущих 2,02% до 3,04% годовых.

Вклад в дирхамах можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 5000 дирхамов, максимальная не ограничена.

Открыть вклад в дирхамах ОАЭ можно в интернет-банке и мобильном приложении «СберБанк Онлайн», а также наличными в офисах банка.

С 1 августа максимальная ставка по вкладу в дирхамах с учетом капитализации вернется к прежнему значению 2,02% годовых. Остальные параметры депозита не изменятся.