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Суд оштрафовал Decatlon на 140 млн руб.

Суд обязал Decatlon выплатить 140 млн руб. владельцу ТЦ в Петербурге за простой

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Global Look Press

Французская сеть спортивных товаров Decathlon должна выплатить более 140 млн руб. штрафа за простой владельцу торгового центра «Лето» из Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее решение Московского арбитражного суда, опубликованного на его сайте.

«Суд решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОКТОБЛУ» (юрлицо Decathlon) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СПБ-ЛЕТО» 121 385 000 руб. 00 коп. штрафа за самовольное закрытие помещений, 22 058 837 руб. 24 коп. штрафа за непредоставление банковской гарантии», — следует из документа.

Также суд взыскал в пользу ТЦ 200 тыс. руб. госпошлины. Компания может обжаловать решение в апелляционном суде в течение месяца.

Сеть приостановила работу в России в марте прошлого года, потому что возникли проблемы с доставкой товаров из-за рубежа. В мае газета «Известия» со ссылкой на источники сообщала, что Decathlon нашел покупателей на часть своих магазинов в России и сделка уже одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. По информации «Ведомостей», турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) могут приобрести бизнес Decathlon в России. Соответствующие переговоры уже ведутся.

Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности. В то же время компания арендует 17 магазинов.

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