Стало известно, с кем Россия заключила больше всего контрактов на поставку зерна в нацвалютах

Россия заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара в этом году. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Только в этом году больше 750 контрактов на зерно, масло и сахар заключены в нацвалютах, это 1,5 млн тонн продукции. Больше всего сделок с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ», — рассказала она.

По оценкам вице-премьера, сейчас уже 5% экспортных расчетов совершается в нацвалютах.

Она также уточнила, что Россия ведет переговоры и с другими странами о поставках сельхозпродукции в нацвалютах. «Дружественные страны все у нас в переговорном процессе. Вообще наш агроэкспорт — это 160 стран по всему миру», — добавила вице-премьер.

По ее словам, Россия заинтересована в торговле за рубли. Но, по ее словам, важно, чтобы также принимающая сторона была готова к соответствующим расчетам. Как ранее отмечала вице-премьер, проведена уже первая первая сделка по поставке зерновых за рубли с Турцией, аналогичный вопрос обсуждается с Египтом.

Абрамченко в январе заявила, что бюджет России за два года получил 250 млрд руб. от зерновых пошлин.