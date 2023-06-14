Стало известно, сколько пострадавших жителей Белгородской области получили выплаты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что на сегодняшний день 34 тысячи жителей городов и сел, которые пострадали от обстрелов, получили уже единоразовую выплату в 10 тыс. руб. Глава региона уточнил, что требуется несколько дней, чтобы проверить, пришли ли деньги всем, кто имеет на них право.

«Много вопросов поступает от жителей, например, Шебекино, которые всю жизнь жили в Шебекино, но были прописаны в Белгороде, в другом районе или селе Белгородской области, потому что по закону федеральные деньги перечисляются только жителям пострадавших районов с пропиской», — рассказал Гладков.

На заседании правительства Белгородской области из-за этого решили создать отдельный реестр и найти возможность решить вопрос оказания помощи из других источников людям без прописки в пострадавшем районе.

Гладков также поделился новостями мирной жизни региона. Он анонсировал открытие после капитальных ремонтов «фактически новых объектов» в области. Речь идет в том числе об открытии детского сада.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцов батальона «Запад-Ахмат» задействуют для предотвращения вылазок диверсионно-разведывательных групп на приграничных территориях. Бойцы будут охранять Белгородскую область.