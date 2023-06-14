Россиянам рассказали о новом приеме банковских мошенников

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в беседе с РИА Новости, что мошенники для подтверждения своих легенд стали отправлять гражданам через мессенджер поддельные документы, в том числе «удостоверения» банковских сотрудников.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», — сказал он.

В качестве примера Кузнецов привел «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». При этом он отметил, что речь не идет о принципиально новой мошеннической схеме, выявляются лишь все новые разновидности старых.

Ранее ведущий специалист в области исследовании данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, что мошенники активно используют в новых схемах обмана россиян такие новые технологии, как нейросети и дипфейки, чтобы жители РФ не могли вычислить киберпреступника.

До этого сообщалось, что Центробанк России выявил новую схему мошенничества с использованием QR-кодов. С помощью объявлений в общественных местах, содержащих коды, мошенники заманивают россиян в чат-боты в мессенджерах, предлагают им выплаты, а затем крадут данные их банковских карт и впоследствии – деньги.