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Минпромторг готовит балльную систему для оценки российского происхождения дронов

Гендиректор «Русдронопорта» Ряшин: на российском рынке возникнет «квазилокализации» производств дронов

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Минпромторг разработал поправки к постановлению правительства, которые вводят балльную систему для оценки беспилотников. Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Уточняется, что он направлен на углубление локализации производства беспилотников и снижение зависимости внутреннего рынка от иностранных поставок.

Балльная система помогает определить, можно ли признавать продукцию машиностроения отечественной. Баллы проект получает за использование российских компонентов или за выполнение определенных производственных операций.

Ключевое преимущество дается при заключении госконтрактов, рассказал изданию «Ведомости» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Законы о госзакупках обязывают госзаказчика искать продукты в первую очередь в реестре отечественных проектов, а также ориентироваться на шкалу, которая определяет необходимый процент отечественных комплектующих в изделии.

В проекте поправок требования по оборудованию для дронов варьируются в зависимости от их массы и типа. Требования различны к беспилотникам вертолетного, самолетного или мультироторного типов.

Для включения беспилотника в реестр его производитель должен владеть правами на конструкторскую и техническую документацию изделий. Помимо этого, должны располагаться сервисные центры для ремонта и обслуживания БПЛА. Производитель должен делать сам или использовать комплектующие, произведенные в России.

В частности, речь идет о топливной системе, винтах и шасси. Наибольшее число баллов (300) можно получить за отечественную силовую установку, трансмиссию, топливную систему, бортовую систему управления полетом и другое. Согласно проекту, к 2026 году уровень локализации производства беспилотников должен в среднем вырасти в 3–5 раз. Например, если сразу после утверждения поправок производители беспилотных авиасистем (БАС) вертолетного типа должны будут достичь 800 баллов, то с 1 января 2026 года показатель вырастет до 2100.

Эксперты утверждают, что требования по российскому оборудованию для беспилотников занижены. Они указали, что в списке нет основных компонентов, включая батареи и микроэлектронику. Такое оборудование либо совсем не производится в России, либо имеет штучную локализацию, уточнили специалисты.

Эксперты боятся, что проблемы могут возникнуть с отечественными микроэлектроникой, полетными контроллерами и двигателями. Все они сейчас в большинстве случаев китайского производства, добавил гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Он считает, что инициатива Минпромторга приведет, вероятно, сначала к «квазилокализации» или массовому использованию китайских контрактных производств, но сформируется собственный рынок комплектующих для дронов.

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