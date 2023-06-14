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Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

Греф считает, что перестроить экономику России быстро невозможно и не нужно

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская экономика сильно интегрирована в мировую, перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в интервью для РБК.

Греф напомнил, что в России производится целый ряд товаров в таком большом количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Отсюда следует, что Россия будет оставаться экспортно ориентированной страной.

По оценке главы Сбера, остается открытым вопрос о том, насколько РФ сможет использовать потенциал внутреннего спроса. Ситуацию сложно оценить после ухода традиционных поставщиков с рынка.

Греф считает, что российские власти делают на сегодня все возможное, чтобы стимулировать производство у местных поставщиков товаров и услуг.

«Но на коротком периоде времени это оценить достаточно сложно», — поделился Греф.

По словам главы Сбербанка, если эта политика будет развиваться, то с разворотом экспорта с запада на восток получится и стимулирование развития внутреннего производства, причем не только товаров, но и услуг.

Ранее Греф заявил, что российская экономика восстановится до прежних объемов в течение двух лет.

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